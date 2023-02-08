Талантливую молодежь региона поддержат рублем

В Курганской области стартовал конкурс на присвоение лауреата областной молодежной премии. В нем могут принять участие молодые работники науки, культуры и спорта, обучающиеся и студенты, добившиеся значительных успехов в своей деятельности или внесшие вклад в социально значимую и общественную жизнь региона. На награду лауреата могут претендовать люди, добившиеся высоких достижений в профессиональной деятельности, в научно-технической и учебно-исследовательской деятельности, в художественном творчестве, спорте.

Лауреаты получат диплом и премии в размере 15 000 рублей - это молодежная премия и 20 000 рублей - коллективная премия. В департаменте образования и науки считают, что вручение премий поддержит местную талантливую молодежь.