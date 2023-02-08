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Талантливую молодежь региона поддержат рублем

Лауреатам молодежной премии дадут по 15, а коллективам по 20 тысяч рублей.

8 февраля, 2023 - 13:00

В Курганской области стартовал конкурс на присвоение лауреата областной молодежной премии. В нем могут принять участие молодые работники науки, культуры и спорта, обучающиеся и студенты, добившиеся значительных успехов в своей деятельности или внесшие вклад в социально значимую и общественную жизнь региона. На награду лауреата могут претендовать люди, добившиеся высоких достижений в профессиональной деятельности,  в научно-технической и учебно-исследовательской деятельности, в художественном творчестве, спорте.

Лауреаты получат диплом и премии в размере 15 000 рублей  - это молодежная премия и 20 000 рублей - коллективная премия. В департаменте образования и науки считают, что вручение премий  поддержит  местную талантливую молодежь.

 

8 февраля, 2023 - 13:00

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