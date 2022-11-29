Тарифы на ЖКХ в Курганской области останутся ниже, чем во многих регионах

В Курганской области даже после индексации, которая по решению Правительства РФ перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года, тарифы на услуги ЖКХ будут ниже, чем в ряде регионов страны. Предельное изменение тарифов, определенное постановлением Правительства РФ, ниже уровня прогнозируемой инфляции в России на 2022 год.

Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Кроме того, за счет решения по переносу сроков, в последующем индексация тарифов не будет проводиться более полутора лет. Следующая индексация запланирована Правительством РФ только 1 июля 2024 года.

Как изменятся тарифы в Курганской области после индексации 1 декабря, рассказала и.о. директора департамента государственных цен и тарифов Ольга Королёва. Изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг, как и по всей стране, составит в среднем 9% от существующей платы.

Тариф на электрическую энергию с 1 декабря составит 4,11 руб. за 1кВт для городского населения, что ниже на 21%, чем для населения Екатеринбурга и ниже на 20%, чем для жителей Омской области.

Тариф на природный газ в зависимости от дифференциации в среднем изменится на 8,15%, что ниже прогнозируемого роста на 0,35%.

Плата за вывоз ТКО для жителей города Кургана составит 94,32 рублей, для остальных жителей Курганской области в размере – 86,13 рублей в месяц на человека. При этом в Курганской области коммунальная услуга по обращению с ТКО дешевле, чем в других регионах, входящих в УрФО.

Что касается тарифов на воду и отопление - на территории Курганской области услуги отопления и водоснабжения осуществляют более 100 ресурсоснабжающих организаций различных форм собственности. Тарифы для них устанавливаются на основе их экономически обоснованных затрат и могут отличаться в разных муниципальных образованиях. Разница в тарифах в муниципальных образованиях региона зачастую обусловлена разницей в объемах, состоянием сетей и оборудования. С точки зрения объема реализации существует определенная закономерность: чем больше объем отпуска коммунальной услуги, тем меньше тариф, и наоборот.

Информация по тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в разрезе по муниципальным образованиям размещена на сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов.

При этом в целом размер тарифа на тепло в Курганской области находится в пределах среднего по УрФО. Так, в городе Кургане для потребителей предприятия «КГК» тариф с 1 декабря составит 2369 рублей 74 копейки за 1 Гкал с учетом НДС.

Тариф на водоснабжение и водоотведение изменится в Курганской области на 9% и составит 39 рублей 30 копеек за 1 кубометр и 33 рубля 28 копеек соответственно. Для сравнения: на примерно таком же уровне тариф в Челябинске, а в ХМАО он составляет 67,87 руб. и 79,21 за 1 кубометр соответственно. В Тюмени данный тариф также будет выше, чем в Кургане.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.