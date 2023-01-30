Татарские гармонисты едут в Кызылбай на «Уйна, Гармун!»

В Курганской области пройдёт фестиваль татарских гармонистов «Уйна, Гармун!».

В Зауралье на сегодняшний день проживают около 100 народов и этносов. Большую часть составляют русские, соседями которых являются татары, башкиры, казахи и многие другие. Каждый из народов имеет свои традиции, свою историю. Познакомиться с фольклорными традициями татар можно будет на фестивале татарских гармонистов «Уйна, Гармун!». Его организовывает Курганский областной Дом народного творчества совместно с курганской региональной общественной организацией «Татары Зауралья» и муниципальными органами управления культуры.

Фестиваль пройдёт 11 февраля в 11:00 в СДК в селе Кызылбай Шатровского округа. Принять участие могут все желающие. Выступление будет оцениваться по исполнительскому мастерству, оригинальности, артистизму. Награждение будет происходить по следующим номинациям: «Сольное исполнение на гармони», «Поющий гармонист», «Ансамбль гармонистов» и «Семейный ансамбль». Участники могут выступить в нескольких номинациях.

Фестиваль проходит в рамках государственной программы «Развитие культуры Зауралья».

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