Татары поздравили жителей Курганской области с 80-летием региона

В понедельник, 6 февраля, Курганская область отметит свое 80-летие. В регионе проживают представители более 100 национальностей и этнических групп. Одна из них – татары. Это один из коренных народов Зауралья. Сейчас в Курганской области насчитывается порядка 30 тысяч татар.

- Нам живется на территории Курганской области очень комфортно! Нас достаточно много. Мы являемся второй по численности нацией как в Курганской области, так и в целом в России, - сообщила «Новому миру» заместитель председателя Курганской региональной общественной организации «Татары Зауралья» Алёна Ковригина.

В регионе есть муниципальные округа с компактным проживанием татар. Это Альменево, Сафакулево, Целинное, Шадринск. В них действуют центры татарской культуры. А головной находится в Кургане.

- Мы с ними тесно сотрудничаем, проводим совместные мероприятия как на базе нашего Центра, так и выездные, - сообщила Алёна Ковригина.

Двери курганского Центра татарской культуры открыты для представителей всех народов, проживающих на территории региона.

- Татар всегда отличало гостеприимство, добродушие и приветливость. Так что добро пожаловать! Мы готовы предоставить стены нашего центра для проведения мероприятий других национальностей абсолютно бесплатно, - пообещала Алёна Ковригина.

Накануне 80-летия региона татары поздравили с юбилеем всех жителей Курганской области.

- Желаем всем нам и дальше проживать в мире, согласии. Пусть наша дружба крепнет и расцветает, чтобы не было разделения на нации. Мы – едины, - заявила Алёна Ковригина.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.