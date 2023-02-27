Татьяна Осина: «Чем выше психологическая готовность женщины к родам, тем лучше они проходят»

Женщина должна быть готова к появлению малыша на свет не только физически, но и психологически.

По словам главного врача Курганского областного перинатального центра Татьяны Осиной, беременность - это уникальный процесс, происходящий в жизни женщины, во время которого закладывается не только физическое, но и психическое здоровье ребенка. «Гормональные и физиологические изменения, возникающие во время беременности, отражаются на психическом и психологическом состоянии женщины. Тревожные ожидания могут сопровождать женщину все девять месяцев беременности. Апогеем страха является сам процесс родов», - прокомментировала Татьяна Осина.

Ни для кого не секрет, чем выше психологическая готовность женщины к родам, тем лучше они проходят. Подготовленные женщины, уловив признаки предвестников родов, вовремя приезжают в роддом, активны во время схваток и в потужном периоде, настроены на помощь своему ребенку, уменьшается количество осложнений, процесс родов воспринимается женщиной, как трудный, но радостный процесс.

«Психологическая готовность к родам оказывает позитивное влияние и на последующий период: состоявшиеся мамы лучше понимают своего ребенка, успешнее налаживают грудное вскармливание», - объяснила Татьяна Осина, добавив, что в перинатальном центре сейчас работает Школа материнства, педагоги которой готовы ответить на любые, даже самые неудобные вопросы, будущих мамочек, научить, помочь, подсказать. Занятия проводят акушеры-гинекологи, медицинские психологи, социальный работник и другие специалисты перинатального центра.

В программу курсов подготовки к родам входит вся необходимая информация о беременности, родах, грудном вскармливании, уходе за новорожденным. Знания и рекомендации, полученные на занятиях, помогут справиться с сомнениями и страхами, дадут позитивный настрой и уверенность в себе, а также помогут установить прочную связь с ребёнком ещё до его рождения.

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