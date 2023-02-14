Татьяна Осина советует будущим папам не бояться приходить на партнёрские роды

В Курганском областном перинатальном центре возобновили партнёрские роды.

«Я за партнёрские роды. Во-первых, для меня как для руководителя учреждения спокойнее, когда кто-то из родственников, партнёр, мама, подруга, сестра – любой человек, кому пациентка доверяет, будет рядом. Во-первых, персонал относится ответственнее к этому моменту, дисциплинированнее, во-вторых, с пациенткой всегда кто-то рядом», - прокомментировала главврач Татьяна Осина, добавив, что сегодня в медучреждении нет индивидуального поста: одна акушерка - на три родовых палаты. А пациентам хочется, чтобы они постоянно были под чьим-то контролем, чтобы их окружили вниманием.

Партнёр может вовремя позвать акушерку и не только. Речь о сплочении семьи. «Самое главное, особенно, когда на родах присутствует папа, - он своими глазами видит, что происходит, как происходит, и, конечно, для папы этот момент рождения малыша очень важен. Малышок рождается, он укладывается к мамочке на живот. Папа в этот момент из этических соображений находится именно за головой у мамы. И малышок встречается с обоими родителями. Эти эмоции, эти слезы - это такой трогательный момент. Вряд ли,когда они вместе через это прошли, в семье потом будет какой-то разлад», - считает Татьяна Осина.

Фото с сайта freepik.com

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