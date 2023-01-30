Театр «СказкА» завершил сезон волшебным спектаклем «Эльфийская история»

В начале января театр «СказкА» представил для своих зрителей волшебный рождественский спектакль «Эльфийская история», которым и завершил театральный сезон 2022 года.

Ребята погрузились в новогодние сны настоящего эльфа и вместе с ним танцевали со светящимися сосульками, играли на необычных музыкальных инструментах, строили горы подарков, испекли новогоднее печенье, пробрались сквозь снежные горы к деду Морозу и Снегурочке и, конечно же, получили полезные подарки – настольные игры и наборы для опытов.

Сенсорный театр – это театрализованная игра, где дети становятся непосредственными участниками и создателями сказочного мира, в котором все можно потрогать, понюхать, послушать и почувствовать. Здесь комфортно, тепло и уютно любому зрителю, даже самому непоседливому.

Узнать подробнее о проекте можно на официальной страничке театра в социальной сети "Вконтакте".

Напомним, что спектакли в театре «СказкА» показывают бесплатно для зауральских детей с сенсорными нарушениями в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также для ребят без особенностей здоровья, но нуждающихся в особой социальной адаптации. Проект реализуется благодаря гранту, предоставленному Федеральным агентством по делам молодёжи Росмолодёжь в мае 2022 года.

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