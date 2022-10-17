Театралов и музыкантов позвали на фестиваль «Звёздная молодёжь»

В курганской библиотеке им. Леонида Куликова 17 октября впервые проведут творческий фестиваль «Звёздная молодежь». В течение двух недель каждый вечер в 18:30 в библиотеке будут проходить выступления творческих коллективов, музыкантов и актёров города.

Так, с 17 по 23 октября пройдёт музыкальная неделя, а с 24 по 30 октября – театральная, сообщает БИС г. Кургана.

Фестиваль «Звездная молодежь» поможет найти среди курганцев талантливых, творческих людей в возрасте от 15 до 35 лет. Все мероприятия будут проходить в Куликовке.

Для желающих выступить на сцене или стать участником фестиваля, нужно пройти регистрацию, позвонив по телефону библиотеки +7 (3522) 24-35-03.

Творческий фестиваль проходит во всех модельных библиотеках России в рамках общероссийского проекта «Гений места».

Отметим, что библиотека им. Леонида Куликова стала модельной в 2020 году.

Всего в регионе уже стали 6 библиотек в разных округах и городах области. По инициативе губернатора Вадима Шумкова, учреждения прошли полную реконструкцию, как внешнего облика, так и содержания работы. Теперь это не только место для прочтения книг, но и центром досуга для жителей разных возрастов.

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