Технологическая независимость начинается… в Кургане

Троицкая площадь областного центра Зауралья станет 7-8 сентября местом демонстрации самых современных технических средств отечественной промышленности.

Именно здесь разместятся экспозиции, раскрывающие достижения и потенциал производителей Курганской области и других регионов России. Основные разделы представят предприятия машиностроения, металлообработки, а также энергетики. Будет реально познакомиться с образцами арматуростроительной, фармацевтической и других отраслей. Кроме того, в ходе деловой программы участники межрегиональной промышленной выставки, основными организаторами которой является правительство Курганской области, обсудят и подискутируют на тему «Российская промышленность на пути к технологической независимости. Опыт Курганской области: технологии, инновации, резервы». В программе второго дня работы предусмотрены посещения производственных площадок ряда промышленных предприятий областного центра, среди которых ПАО «Курганский машиностроительный завод», АО «Кургандормаш», АО «КМЗ конвейерного оборудования», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «ЛД ФИТИНГ» на базе «Курганэнергомаш» и не только они. Для участия в выставке и деловой программе приглашены Российская ассоциация производителей специализированной техники (Росспецмаш), Союз нефтегазопромышленников России, Союз производителей нефтегазового оборудования, Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей и другие отраслевые союзы и ассоциации.

Владимир Амурский. Фото из открытых источников.