Телефонные мошенники стали использовать угрозы и доносы в отношении граждан

В выходные дни жителю Шадринского округа в социальной сети поступило сообщение от незнакомого человека. В переписке гражданину указали, что обладают его персональными данными и рекомендовали перевести на определенный счет денежные средства. Мужчина ответил отказом, и общение продолжилось в телефонном режиме. В адрес шадринца стали поступать угрозы, которые бдительный гражданин не воспринял всерьёз.

Спустя два дня в ночное время на телефон дежурной части УМВД поступил звонок от якобы этого жителя города Шадринска с сообщением об убийстве жены. Прибывшие на место полицейские установили, что никаких происшествий не зафиксировано. Подобный звонок стал реакцией на отрицательный ответ бдительного зауральца и отказ в переводе денежных средств.

Полицейскими установлено, что абонентский номер, с которого поступило сообщение в дежурную часть, более 500 раз фиксировался в базе данных дистанционных мошенничеств. Подобные звонки поступают с территории Украины.

Сотрудники полиции призывают зауральцев быть бдительными. Киберпреступники используют самые различные способы, чтобы вывести граждан из психологического равновесия и завладеть денежными средствами. Главное средство защиты от преступных посягательств – общение только с известными абонентами, включенными в книгу контактов. В случае появления малейших сомнений следует обратиться в полицию.