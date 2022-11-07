Темой встречи полпреда и губернатора стало развитие Курганской области

Полпред Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков 7 ноября обсудили вопросы, касающиеся экономики и социальной сферы.

Индустриальное развитие Курганской области идёт активно. Сейчас на территории региона реализуется порядка 650 инвестиционных проектов. Большинство из них с господдержкой. При запуске всех на полную мощность область получит порядка 8 900 новых рабочих мест.

Успешно ведут деятельность индустриальные парки. Сейчас на этих промышленных площадках работают 42 компании – резидента. Их число растёт с каждым годом. Дополнительно к уже действующим паркам в ближайшее время будут построены ещё два – «Стальмонтаж» в Кургане и ещё один в Катайске на базе насосного завода.

Продолжается строительство и ремонт детских садов, школ, больниц. Так, в Заозёрном микрорайоне завершаются работы по строительству детской поликлиники, в Рябково возводится хирургический корпус, идут работы по зданию взрослой поликлиники в центре города.

По вводу жилья регион в этом году перевыполнит плановые показатели на 15 – 25%. В рамках проекта «Русская мечта» в регионе реализуются уникальные проекты малоэтажной комплексной застройки в селе Колесниково Кетовского округа и в городе Шадринске. Власти подведут к участкам сети и инфраструктуру, а граждане смогут приобрести построенное жилье с господдержкой – субсидией в размере 700 тысяч рублей.

Одной из значимых тем рабочей встречи стала поддержка мобилизованных и их семей. Вадим Шумков сообщил, что на этой неделе нашим мобилизованным землякам выплатят по 50 тысяч рублей из регионального бюджета. Продолжается закупка и передача дополнительной экипировки и снаряжения. Грузы в воинскую часть отправляются регулярно.

Семьи мобилизованных получают помощь в подключении к газу, обеспечении дровами, теплыми детскими вещами, ремонте, а также единовременные выплаты на решение срочных бытовых вопросов, консультации при оформлении кредитных каникул и психологическую поддержку.

Владимир Якушев подчеркнул, что поддержка призванных на защиту Родины жителей округа и их семей – одно из ключевых и приоритетных направлений работы, и главы регионов должны продолжать лично контролировать этот вопрос.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.