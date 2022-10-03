Темп работ на набережной в Энергетиках ускорят

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов проконтролировал, как проводится благоустройство набережной реки Тобол в микрорайоне Энергетики. Речь идёт об участке от стадиона «Синтез» до культурно-исторического комплекса «Царёво городище».

На участке набережной общей протяжённостью 720 метров проектом предусмотрен ремонт существующего бетонного парапета, ремонт асфальтового покрытия пешеходной площадки нижнего яруса набережной, устройство «тропы здоровья» – пологого участка вдоль откоса протяжённостью около 170 метров, с асфальтовым покрытием и удобным двухсторонним ограждением с поручнями для пешеходов, сообщили в пресс-службе администрации города. «Тропа здоровья» призвана соединить набережную с бульваром Солнечным. Также проектом предусмотрена новая железобетонная лестница длиной 36 метров для спуска на набережную от жилого массива микрорайона Энергетиков. Следует отметить, что работа на данном объекте достаточно сложна из-за рельефа местности и ограниченной возможности действия грузоподъемных механизмов, требуется интенсивный ручной труд. Работы выполняет ООО «СМУ 1».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас пешеходная площадка на нижнем ярусе набережной расчищена от деревьев и кустарника, поверхность существующего парапета подготовлена для проведения штукатурных работ. Проведена расчистка, засыпка и планировка грунта на территории «тропы здоровья».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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