Темпы ввода жилья в Курганской области увеличились на 52 процента

С начала 2022 года в Курганской области введено более 150 тысяч квадратных метров жилья. Это на 52,11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

«Строительная отрасль не стоит на месте. Наша основная задача – создать комфортные условия для проживания в регионе, повысить качество жизни. Для того чтобы выполнить все намеченные планы, мы не только благоустраиваем общественные территории и дворы, но и строим новые поликлиники, спортивные объекты, создавая благоприятную среду для жилищного строительства», - отметила директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова.

В июле, например, введено в эксплуатацию более 26 тысяч кв.м. жилья, из них более 15 тысяч кв.м – площади многоквартирных жилых домов, а 11тысяч кв.м – объекты индивидуального жилищного строительства.

Активная жилищная застройка идет в одном из развивающихся микрорайонов Кургана – Заозерном. Рядом с новыми домами создается и комфортная инфраструктура – построены новые детсады, завершаются работы по строительству новой детской поликлиники, строится современная школа на 1500 мест, бассейн, благоустраивается новая зона отдыха – парк в 4-м микрорайоне, строятся новые дороги.

В регионе реализуется крупнейший в УрФО проект по комплексному развитию территории областного центра – строительство жилищного комплекса на берегу озера Чёрное. Создан банк земельных участков, включающий в себя 1 187 га свободной земли. Под жилищную застройку до 2030 года могут вовлечь незастроенные участки площадью 259,4 га, где планируется возвестиминимум 600 тысяч кв. м жилья и 50 тысяч кв. м коммерческой недвижимости.

По личной инициативе губернатора Вадима Михайловича Шумкова реализуются проекты комплексной застройки в городе Шадринске и селе Колесниково Кетовского округа. Сейчас идёт прокладка сетей для будущего строительства. Всего на обеих территориях комплексной застройки предполагается построить 40 тысяч квадратных метров комфортного малоэтажного жилья, которое жители области смогут купить с региональной поддержкой – субсидией до 700 тысяч рублей.

По информации пресс-службы губернатора со ссылкой на департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.