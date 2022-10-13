Тепло получили порядка 1900 домов Кургана

В Кургане теплоресурс получают более 1900 жилых зданий.

Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города ежедневно выезжают по обращениям граждан, батареи в домах которых ещё холодные. К примеру, в многоквартирных жилых домах №№ 60, 62 по улице Володарского тепло отсутствует из-за неисправности на внутридомовых сетях. По информации, которую сообщили нам в департаменте, представители управкомпании «Восток-Центр» в настоящее время устраняют неисправности, в ближайшее время дома начнут получать теплоноситель. Аналогичная ситуация в доме № 139 по Карла Маркса, откуда также поступило заявление по поводу отсутствия тепла в многоквартирном жилом доме. Управкомпания «Новая волна Курган» в настоящее время проводит работы по восстановлению внутридомовой системы отопления, уточнили в пресс-службе администрации города.

Как подчеркнул директор департамента ЖКХ Роман Медведев, выезды по обращениям граждан продолжатся, пока отопление во всех домах не будет запущено.

Обращения по отсутствию отопления можно направлять на электронную почту: dialog@kurgan-city.ru. Для того чтобы специалисты департамента ЖКХ могли связаться с заявителем, следует указывать контактный телефон. Также сообщения можно направлять в мессенджерах Telegram и WhatsApp по номеру телефона +7 982 420-83-32.

Фото с сайта администрации города Кургана.