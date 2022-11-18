Теплоресурс в дома курганцев подали вовремя

Город Курган получил паспорт готовности к зиме.

Документ главе города Елене Ситниковой и директору департамента ЖКХ Роману Медведеву сегодня, 18 ноября, вручил заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора по Курганской области Евгений Дроздецкий.

«В текущем году для нашего города это особенно важное событие, поскольку подготовка к новому отопительному сезону проходила на фоне масштабной ремонтной кампании, в том числе, по замене сетей теплоснабжения. Впервые практически за последние 50 лет капитально отремонтирован самый аварийный участок в городе – это улица М.Горького - от Томина до Савельева», - написала в своём телеграм-канале Елена Ситникова.

Объем работ колоссальный, но благодаря совместным действиям администрации города и ресурсоснабжающих организаций отопление в домах подключили вовремя.

Подготовке к отопительному периоду предшествовала огромная работа, которую, начиная с мая, администрация проводила совместно с Ростехнадзором, теплоснабжающими организациями, управляющими компаниями и учреждениями социальной сферы. Глава Кургана подчеркнула: «Все вместе мы с этой работой справились. Теперь перед нами не менее важная задача - безаварийно пройти отопительный период».