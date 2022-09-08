Территорию у стадиона «Локомотив» украсят рябины и рисунки на тему спорта

Глава города Кургана Елена Ситникова подчеркнула, что в рамках озеленения территории спортивно-рекреационного парка «Локомотив» необходимо использовать именно те породы деревьев, которые лучше всего приживаются в Кургане. Это, в частности, берёза, ива шаровидная, клёны, рябина.

Елена Ситникова отметила, что художники из творческого объединения «Абстракт», уже реализовавшие на территории Кургана немало красивых и ярких проектов, вскоре приступят к работе на объекте. На заборе вокруг «Локомотива» появятся красочные рисунки на темы спорта и семейного досуга.

В пресс-службе администрации города сообщили, что реконструкция стадиона «Локомотив» ведется по поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Стадион «Локомотив» построен в 1936 году. До августа 2021 года стадион входил в спортивный комплекс курганского физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги. В августе 2021 года был передан в муниципальную собственность Дирекции социальных объектов.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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