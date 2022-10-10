ТИЦ Кургана прошел в финал туристской премии «Маршрут года»

Туристско-информационный центр города Кургана прошел в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Всего в 2022 году на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» был подан 571 проект из 67 регионов Российской Федерации.

343 проекта из 66 регионов получили право на участие в финальных мероприятиях IX Всероссийской туристской премии «Маршрут года», которые пройдут с 31 октября по 2 ноября в столице Республики Башкортостана Уфе.

Среди них - автобусная экскурсия Туристско-информационного центра города Кургана «Ночной Курган. Ожившие легенды» - номинация «Лучшая экскурсия в городе».

Также среди курганских проектов - совместный проект с предприятием «Зауральские напитки» - экскурсия «От Гампля до Зауральских напитков». Это проект участвует в номинации «Лучший маршрут промышленного туризма».

У обоих проектов есть реальный шанс стать победителем.

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