Тихоокеанский флот поблагодарил Шумкова за помощь в перевозке военнослужащих к месту выполнения поставленных задач

В адрес главы региона Вадима Шумкова пришло благодарственное письмо от командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

От имени Командования и Военного совета Тихоокеанского флота поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за оказанную регионом помощь в перевозке военнослужащих к месту выполнения поставленных задач.

«Сегодня морские пехотинцы Тихоокеанского флота демонстрируют массовый героизм и отвагу, высокое боевое мастерство, воинскую доблесть, несгибаемую силу духа в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе.Поддержка воинов-тихоокеанцев с Вашей стороны очень важна для тех, кто сегодня с оружием в руках на передовой!От всей души желаем всем жителям Курганской области крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, душевного тепла, новых трудовых побед во славу Отечеству!» - отметил в письме Сергей Авакянц.

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