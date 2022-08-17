Токарь из Шадринска три года путешествовал по стране - своим ходом

Токарь-полуавтоматчик Шадринского автоагрегатного завода Евгений Балеевских три года путешествовал по бескрайним просторам страны – своим ходом

Орёл или решка?

Это сегодня Евгений Балеевских успешно трудится в одном из ведущих подразделений АО «ШААЗ», а в 2018-м перед сорокапятилетним мужчиной встал вопрос: «Как жить дальше?». С работой проблемы, семейная жизнь не задалась. Женя знал пословицу о том, что от себя не убежишь. Поэтому... решил идти пешком. Подбросив монетку, загадал: если выпадет решка, пойдёт на запад, орёл – на восток. Выпала решка. Палатка, рюкзак – Евгений вышел из родной деревни Ельничной в Шадринском районе и отправился в долгий путь. На календаре был март.

– Сначала я попал в Екатеринбург, потом в Тулу, из Тулы в Ульяновск. Пока были деньги, передвигался автостопом или автобусом. На трассу выходил редко – она петляет как змея. Шагал через леса, через поля, в болота забредал. После Ульяновска направился в Нижний Новгород, пожил на окраине Москвы, дошёл до финской границы. Очутившись на развилке, в очередной раз подбросил свою монету и повернул направо – на родину Ильи Муромца в село Карачарово. Большую часть пути шёл пешком. В городах и сёлах подрабатывал, получал деньги и – снова в дорогу.

Руками Женя работать умеет – по специальности он и механик, и отделочник, и строительный реставратор. В Питере Балеевских три месяца занимался реставрационными работами в Адмиралтействе.

– Зря в Шадринске считают, что в крупных городах люди много зарабатывают, – говорит он. – В Санкт-Петербурге мне довелось ремонтировать кабинет одного именитого учёного в области химии. Поинтересовался, большая ли у него зарплата. Оказалось – 250 тысяч. А простые рабочие, в том числе и местные, получают от 30 до 50 тысяч рублей.

Вы спросите – как шел зимой? На ночь снимал комнату за 500 рублей, душ – 100 рублей, ещё 200 – ужин. Летом собирал в лесу грибы-ягоды, рыбачил, охотился.

Люди и звери

– Зверей в пути довелось повстречать немало, – рассказывает Евгений. – Утром просыпаюсь в палатке, рядом шелестит кто-то, открываю глаза – огромный лось надо мной. Думал, разорвёт, но он развернулся и ушёл. Со стаей волков встречался – умные животные, просто так на человека не кидаются. Медведей стоит стороной обходить – больно уж они любопытные. И на кабанов лучше не нарываться, мне приходилось даже на дереве от них спасаться. Змеи стараются избегать встречи с человеком. А вот медузы жалили, и не раз.

Но самый опасный зверь, как известно, человек. Однажды палатку окружили цыгане, приняв путешественника за бомжа, предложили выложить плиткой двор. Евгений согласился. А потом присмотрелся: самую тяжёлую работу в усадьбе выполняют мужчины славянской внешности. Оказалось, что «работодатели» удерживают их незаконно. Летом работники спят в сарае, зимой в доме возле порога. Сделав своё дело, путешественник всеми правдами и неправдами вырвался. С тех пор палатку свою стал маскировать. Лихих людей на дорогах было немало. Украли деньги, телефон, в котором остались сотни красивых снимков.

Но и хорошие люди в пути встречались. В Питере странник познакомился с реставратором Денисом, пригласившим Евгения бесплатно пожить в его квартире. А в кафе на московской трассе к путнику подсел дальнобойщик. Предложил поехать с ним в Калининград. Так Евгений оказался в самой западной точке России. Познакомиться с достопримечательностями не удалось (разгрузились на базе и двинулись в обратный путь), но из окна автомобиля открывалась великолепная панорама города.

Аномальная зона

Яркие воспоминания оставили Санкт-Петербург и Севастополь. Любовался архитектурой, поднимался в горы, спускался в известняковые пещеры. А ещё нашего героя поразила обыкновенная деревенька в Свердловской области, название которой уже стёрлось из памяти. Идеально ровные дороги и тротуары, покрытые асфальтом, аккуратные домики, современные школа и детский сад, кругом чисто и опрятно. При этом путник не нашёл ни одной водоразборной колонки, чтобы набрать воды. «А у нас в каждом доме водопровод», – пояснили ему местные. Отойдя от деревни на 500 метров, путешественник обнаружил, что асфальт закончился.

– Это была аномальная зона, – смеётся он. – А если серьёзно, то в России много удивительных и очень красивых мест. За время своего путешествия, оставаясь наедине с самим собой, с природой, я получил, что искал, – душевное спокойствие. Жил простой жизнью, не особо заботясь о завтрашнем дне. Нельзя отказываться от своей мечты, надо идти ей навстречу и ценить каждую минуту своей жизни.

Светлана Кириллова.