Тополиный пух. Жара. Курган

В конце мая – начале июня в Курганской области цветет тополь. Улицы населенных пунктов покрывает тополиный пух – искушение для всякого мальчишки (и не только мальчишки). Будет ли его сжигание нарушением требований пожарной безопасности? Этот вопрос «Новый мир» адресовал исполняющему обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олегу Поршакову.

- Сжигание тополиного пуха – не просто детская шалость. Огонь распространяется по нему молниеносно, и куда он пойдет, никто не знает. Это может быть забор, а может – припаркованный автомобиль, который может легко загореться, - предостерег собеседник нашего издания.

По его словам, административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности наступает с 16-летнего возраста. До этого момента ее за своего ребенка несут родители. Им и придется восстанавливать материальный ущерб, нанесенный в результате бездумного сжигания тополиного пуха их чадом.

- В прошлом году в Северном районе и районе Рябково города Кургана из-за подобной шалости возникали пожары. Так что, уважаемые родители, пожалуйста, проведите беседы со своими детьми! А если очевидцем сжигания тополиного пуха стал случайный прохожий, он тоже должен объяснить ребятам опасность от этих действий. Последствия могут быть крайне серьезными, - обратился к зауральцам и.о. директора Департамента гражданской обороны Курганской области.

Николай Волков.

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