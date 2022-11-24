Товарный бренд «Шадринский пряник» зарегистрирован официально

Городское потребительское общество «Урал» получило исключительное право на географическое указание.

Шадринские пряники стали известными почти два столетия назад. Как сообщает пресс-служба администрации Шадринска, пряник на натуральной черемуховой муке с начинкой из лесной брусники – символ преемственности традиций шадринских мастеров пряничного дела. Его рецептура разработана на основе собранных краеведами материалов о кулинарии Шадринского уезда.

В настоящее время на производстве используется как традиционное сырье (ржаная и пшеничная мука, мед, патока, сухофрукты, пряности), так и иное, характерное для современной пищевой промышленности. Часть ингредиентов приобретается у производителей Курганской области.

На сувенирные Шадринские пряники наносятся оттиски с символикой региона — изображение куницы, гуся, Царевны-лягушки, надпись «Шадринск» и другие. Предприятие «Урал» производит их по особой рецептуре строго в соответствии с требованиями ГОСТ.

Шадринские пряники имеют статус территориального гастрономического бренда. С 2018 года они представляют Курганскую область на «Вкусной карте России». Пряничные сувениры местные жители с гордостью везут во все уголки страны.

Фото с официальной страницы администрации Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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