Транспортная реформа предотвратила подорожание проезда в Кургане

Если бы не транспортная реформа, которую городские власти начали в начале года, стоимость проезда в общественном транспорте могла подняться до 40 рублей и выше. Об этом сегодня, 3 февраля, на встрече с журналистами заявил директор Департамента развития городского хозяйства Администрации г. Кургана Андрей Плешков.

- С начала 2023 года в городе стартовала транспортная реформа. Перевозчики, которые приняли участие в ней, перешли на регулируемый тариф. Эти перемены назревали очень давно. В администрацию Кургана поступали многочисленные жалобы пассажиров, которым на нравилось бесконечное повышение стоимости проезда. Если бы мы не перешли на регулируемый тариф, стоимость поездки уже сейчас составляла бы 38-40 рублей, а через какое-то время могла стать еще выше, - сообщил он.

Директор Департамента развития городского хозяйства напомнил основные цели транспортной реформы. Первая — это регулирование тарифа. На текущий год администрация города и курганские перевозчики зафиксировали его на уровне 30 рублей за одну поездку.

Вторая цель — постепенное обновление парка пассажирских автобусов.

- И пассажиры, и городские власти хотели избавиться от старых и ржавых «ПАЗов», срок эксплуатации которых превысил 10-15 лет. Из-за этого у части из них было неисправное рулевое управление и тормозная система. По условиям транспортной реформы, уже в этом году перевозчики обязаны будут заменить более 30% подвижного состава, то есть порядка 80 автобусов. Кстати, этот процесс уже начался — курганцы видят новые автобусы на дорогах города, - обратил внимание Андрей Плешков.

Третья цель транспортной реформы — ликвидация дублирующих маршрутов.

- Некоторые автобусы ходили по одному и тому же маршруту, только имели разную нумерацию. Из-за этого перевозчики бились и, не побоюсь этого слова, сражались за пассажиров, в результате чего не соблюдали Правила дорожного движения, - напомнил еще недавние реалии директор Департамента развития городского хозяйства.

По его словам, подготовка к транспортной реформе началась еще год назад. Перевозчиков известили о ее целях, предложили соответствовать им и участвовать в конкурсе на обслуживание новых маршрутов. Но... не все захотели.

Вместо этого некоторые перевозчики, по словам Андрея Плешкова, стали через жалобы в СМИ и социальных сетях пытаться манипулировать общественным мнением, выставляя транспортную реформу как губительную и провальную. Все изложенные в жалобах факты проверяются, однако большинство из них не находит своего подтверждения, заверил сотрудник администрации города.

- Некоторым старым перевозчикам экономически выгодно оставаться на нерегулируемом тарифе, при котором они могут безосновательно повышать стоимость проезда, ничего не меняя в своей работе и фактически зарабатывая деньги на гражданах города Кургана, которым не обеспечивают ни регулярность перевозок, ни безопасность поездок, - выступил с ответным обвинением директор Департамента развития городского хозяйства администрации г. Кургана.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.