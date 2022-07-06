Тренер по кикбоксингу из Шадринска выполнил нормативы ГТО на «золотой» знак

Тренер по кикбоксингу спортивного клуба Шадринска «Уральский Характер»Альберт Зыков выполнил нормативы комплекса ГТО на «золотой» знак.

Спортсмен занимается единоборствами уже 18 лет, 10 лет из которых он посвятил кикбоксингу. За этот период времени Альберт достиг звания Мастера спорта международного класса. Он является бронзовым призером России 2020 года, в 2014 году — победитель международного турнира «WorldCupDiamond», а в 2019 году стал лидером на Кубке мира, сообщили в пресс-службе администрации города. Кроме того, Альберт — обладатель «золотого» знака отличия в шестой ступени, нормативы выполнял в 2017 году. Получить «золотой» знак отличия Альберту было не тяжело, он легко справился с этой задачей. Даже сейчас, после завершения спортивной карьеры, он продолжает поддерживать свою физическую форму.

В свободное от спорта и работы время Альберт любит читать русскую и научно-популярную литературу, фантастику, спортивные аналитические статьи.

Всем ведущим спортсменам и юным любителям спорта Альберт дал напутственные слова: «Спортсменом можешь ты не быть, но человеком быть обязан! Спорт — это, в первую очередь, дисциплина, благодаря которой подрастает здоровое, полное позитивных идей поколение. Поэтому заниматься спортом следует всем, а там, кто знает, может быть именно ты — будущий чемпион!»

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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