Три курганских социальных учреждения для сирот получили по 1 млн рублей

Сразу три социальных учреждения для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья Курганской области получили грантовую поддержку благотворительного фонда «ВТБ-Страна» в размере 1 млн рублей каждое. Таким образом общая сумма выделенных средств на социально-значимые проекты курганских учреждений составила 3 млн рублей.

В Курганском реабилитационном центре на деньги гранта активисты купят уличное спортивное и игровое оборудование и установят на территории спецучреждения.

На территории Сумкинского дома-интерната будет установлена игровая площадка для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Здесь могут поставить карусель для инвалидов-колясочников, сделают песочницу, ворота для мини-футбола.

В Катайском филиале Центра помощи детям №2 установят площадку для воркаута, которая позволит создать для воспитанников полноценные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.

Гранты социальными учреждениями уже получены, перечисленные проекты будут реализованы в течение года, сообщили в пресс-службе главы региона.

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