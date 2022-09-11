Три зауральских колледжа вошли в ТОП лучших по России

Курганский технологический колледж вошёл в ТОП-10 по развитию системы оценки качества подготовки кадров в системе среднего профессионального образования. В ТОП-25 лучших учреждений СПО по итогам внедрения и проведения демонстрационных экзаменов, которые позволяют оценить практические умения выпускников, вошел Курганский государственный колледж. Шадринский политехнический – попал в ТОП-100 лучших образовательных организаций, реализующих программы и проекты агентства развития профессий и навыков за 2021 год, сообщили в пресс-службе главы региона.

«По поручению губернатора нами уже проведена и продолжает проводиться большая работа по перестройке системы среднего профессионального образования. Мы внедряем практикоориентированные подходы, готовим специалистов «под ключ» под потребности наших предприятий, с этого года последний год обучения студенты будут проводить полностью на предприятии, чтобы выйти из стен колледжей готовыми специалистами. Как результат этой большой работы – учреждения среднего профессионального образования ежегодно отмечаются на федеральном уровне за различные достижения в своей деятельности. Все больше ребят после 9 класса выбирают для учебы колледжи и техникумы, получают отличные знания и умения и становятся победителями различных профессиональных конкурсов. Это говорит о том, что мы на верном пути, и о высоком профессионализме руководителей и педагогов, которые там трудятся, и качестве их работы», - прокомментировал директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров.

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