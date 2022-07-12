Трибьютовцы везут в Курган победу

Вокально-эстрадная группа «Трибьют» получила звание лауреата I степени III Музыкального образовательного форума Леонида Агутина AguTeens.

Ангелина Кокина, Есения Прозорова, Матвей Диденко и Макар Флакин – имена победителей такого масштабного конкурса. В первые дни ребята прошли различные мастер-классы и кастинги, в процессе обучаясь у лучших педагогов нашей страны по вокалу. В рамках мероприятия участники занимались по нескольким направлениям: музыкальное, танцевальное, актерское, фэшн, тележурналистика, отметили в пресс-службе Aguteens Music Forum.

Юные музыкальные таланты получили лучшие оценки и комментарии от таких профессионалов, как Этери Бериашвили, Андрея Сергеева, Юлианны Карауловой, Ивана Колтунова, Станислава Ярушина и Ларисы Долиной. Ребята с нетерпением ждали результатов конкурса, а зрители были уверены в победе наших участников. На сцене рядом с детьми стояли их настоящие кумиры, которые похвалили участников и дали пару советов на будущее. Счастью Трибьютовцев не было предела, когда им вручили тот заветный диплом и кубок лауреата I степени. Это был первый такой масштабный конкурс, первая победа для ребят, как сообщила Екатерина Гладких, их преподаватель.

Мечта исполнена, дети в восторге, а родители и преподавательский состав гордятся победой. Что же может быть лучше? Оказалось, победа – еще не конец. Участники ВЭГ «Трибьют» выступили на гала-концерте Форума с Пелагеей, исполнив новую песню «Ехали казаки» на Красной Поляне в Сочи.