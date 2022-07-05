Трое юных зауральцев удостоены знака отличия чемпионата «Молодые профессионалы»

Трое победителей и призеров юниорского направления чемпионата «Молодые профессионалы» Курганской области удостоены знака отличия «Юниор», учрежденного Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). Всего в этом году награду получат почти тысяча ребят из 72 регионов страны.

От Зауралья отмечены победители региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» разных лет в компетенции «Инженерный дизайн CAD» - девятиклассник лицея №12 города Кургана Кирилл Мусаков и студент 1 курса Уфимского авиационного института Никита Вавилов, обучавшийся в школе №75 Кургана, обладатель медальона за профессионализм. А также студент Шадринского политехнического колледжа, окончивший Мальцевскую среднюю школу имени Т.С. Мальцева, Николай Криницин — серебряный призер IV и участник V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Кузовной ремонт».

- Добиться таких успехов нашим ребятам-юниорам удалось благодаря проекту «Билет в будущее». С его помощью они получили возможность попробовать себя в профессии еще в школе, погрузиться в нее и даже стать лучшими на конкурсе молодых профессионалов в выбранной специальности. Кроме того, в рамках проекта школьники приобрели не только навыки по профессии, но и, так называемые софт-скиллс (мягкие) компетенции, которые пригодятся им и в дальнейшей учебе, и в профессиональном развитии, - отметила начальник управления общего и профессионального образования Департамента образования и науки Ирина Захарова.

Она добавила, что школьники Курганской области, начиная с 2018 года, ежегодно участвуют в проекте «Билет в будущее», выбирая себе профессию по душе, а затем — пробуют свои силы в региональном конкурсе «Молодые профессионалы» и демонстрируют высокий уровень знаний и умений в выбранной профессии.

Отметим, что знак отличия «Юниор» учрежден АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в 2021 году. В первый год его обладателями стали 458 человек из более чем 60 субъектов Российской Федерации. От Курганской области награды также получили трое ребят.

Пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области сообщает, что при определении перечня претендентов на получение Знака учитывались достижения учащихся по итогам участия в чемпионатах различного уровня, тематических и онлайн-сменах, а также иных мероприятиях юниорского направления.

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