Трудные времена Осиновского. Местные власти отстаивают интересы сельчан

«Проблем не знали, когда был колхоз. Побежало отопление, приехал колхоз, сделали. Побежала вода, приехал колхоз, сделали. Никаких проблем не было. Сейчас живём очень трудно. На воду деньги собираем, сами её ремонтируем. Это вот при Кривощёкове», - начинают свой рассказ жители села.

Сравнивая прошлое и настоящее села, библиотекарь Осиновской библиотеки Валентина Феофановна Токмакова показывает нам вырезки из газет былых времён. Публикации о лучших людях колхоза – комбайнёрах, животноводах, бригадирах, учителях… Сельхозпредприятие «Имени Калинина» было одним из крупнейших в районе с собственной инфраструктурой, как производственной, так и социальной. В период своего расцвета колхоз по праву считался лучшим и слыл почти легендой. Посевные площади - более пяти тысяч гектаров, полторы тысячи голов крупного рогатого скота, триста шестьдесят дойных коров, свиноферма, кормоцех, своя мельница, пекарня, машинный парк и так далее. Всё содержалось в полном порядке.

Чёрная кошка пробежала в 2009 году. Тогда у предприятия сменился собственник. С тех пор не происходило никаких обновлений, а спустя восемь лет последовало стремительное падение. Началось сокращение стада. Животные шли на убой или продажу. К 2020 году из полутора тысяч голов крупного рогатого скота осталось немногим больше пятидесяти.

«Уже дошло до ручки, когда в 2021 году был массовый падёж. Тогда мы приехали на пожар, который возник на этой ферме, - рассказывает первый заместитель главы Каргапольского района Сергей Новосёлов. - Здесь была полностью нарушена технология, не ремонтировалось здание и электрооборудование. Всё это привело к пожару. Мы когда заехали, здесь были истощённые животные. Мы написали обращения и собственнику и в правоохранительные органы по данному факту»

В плачевном состоянии оказалось не только животноводство. Сокращались посевные площади. Урожайность упала до девяти центнеров с гектара. Люди начали терять работу.

«Если в 2017 году на этом предприятии работало порядка восьмидесяти человек, то через год на двадцать человек уже меньше было. Где-то люди сами уходили, не получая зарплату, где-то сам собственник этот процесс лоббировал», - приводит факты Сергей Леонидович.

Сейчас в хозяйстве «Имени Калинина», по слова Сергея Новосёлова остались два сторожа. Но сторожить некого – нет ни коров, ни свиней. Напрямую вмешиваться в деятельность самостоятельного хозяйствующего субъекта власти не имели и не имеют права. На все свои обращения к собственнику получали неизменный ответ: «Мол в сельском хозяйстве не так-то просто, везде есть проблемы, люди не трудолюбивые…. Хотя на данный момент люди работают в соседнем хозяйстве, получают достойную зарплату и хороший продукт растениеводства на тех же полях, - характеризует ситуацию первый замглавы района. – А тогда была постоянная задержка зарплаты, невыплата. Конечно, это людей раздражало».

Да и как это могло не раздражать, когда при падении производства в этом хозяйстве, соседние развивались. Рентабельность сельхозпредприятий по району растёт. В 2017 году она составляла около семи процентов, к 2019 уже почти двадцать пять. В результате жители Осиновского свои паи на землю сельхозназначения забрали из хозяйства «Имени Калинина» и перевели их в соседнее «Соровское». Часть осиновцев устроилась туда на работу.

«Буквально за три года на этих же полях урожайность за двадцать центнеров. На некоторых полях даже до тридцати. Это говорит о том, какой хозяйственный подход на сегодняшний день на данной земле», - подытоживает положение вещей Сергей Новосёлов.

В самом Осиновском социальная инфраструктура – начальная и общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, библиотека, спортивный клуб усилиями сельсовета и самих жителей содержатся в полном порядке. Для отопления этих объектов власти установили модульную газовую котельную. Прежний теплопункт собственник разбирает по частям, также как и животноводческие фермы. Зернохранилище, мельница, комплекс – столовая, пекарня, магазин - все стоят в запустении. С осени прошлого года ООО «Имени Калинина» находится в стадии банкротства. Назначен конкурсный управляющий. Он, как и бывший собственник – не из местных. Диалог с ним не выстраивается.

«Могу сказать, что отношений у нас, практически нет, потому что конкурсный управляющий находится в городе Кургане. Иногда мы связываемся с ним. И всё на этом», - с сожалением поясняет глава Осиновского сельского совета Надежда Ерошевич.

Сейчас в Осиновском проживает шестьсот шестьдесят человек. Это село, также как Колмогоровское и деревня Предеина, входящие в состав сельсовета полностью газифицированы. Везде - центральное водоснабжение для всех домов и учреждений. Именно этот водопровод, состоящий из трёх линейных объектов, стал последним рубежом обороны местных властей.

«Администрации сельсовета и района решили провести межевание водопровода в 2020 году. Наша прямая обязанность в том, чтобы население было обеспечено водой, - подчёркивает глава сельсовета. - Было проведено межевание, кадастровые работы, водопровод был поставлен на учёт в Росреестр как бесхозный. Перед тем, как это сделать, мы направили запросы во все организации. Хозяина у водопровода официально не было».

Уже около пяти лет назад собственник отказался от обслуживания водопровода. Объект в аварийном состоянии. Ремонтом водоснабжающей системы занимаются сами сельчане, собирая деньги и нанимая работников. Сельские и районные власти через суд добиваются передачи водопровода в собственность сельсовета. Это даст возможность заключить договор с ресурсоснабжающей компанией и содержать этот стратегически важный для сельчан объект в рабочем состоянии. Конкурсный управляющий хозяйства «Имени Калинина» в свою очередь начал оспаривающий процесс. Глава сельсовета намерена идти до победы.

«У нас сугубо положительный настрой. Мы собираемся добиваться, чтобы право собственности было признано за Осиновским сельсоветом, чтобы население было с водой. Мы будем судиться. Я консультировалась с нашим юристом. Мы ещё можем оспорить решение суда, если оно будет не в нашу пользу. Мы не опускаем руки», - заверила Надежда Анатольевна.

Очередное заседание по этому делу состоится 29 июня в арбитражном суде Курганской области.

Константин Сапунов. Фото Дмитрия Звонко.