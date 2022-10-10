Тысячи зауральских школьников участвуют в проекте «Билет в будущее»

Учащимся зауральских школ предстоит дать ответ на вопрос, что важнее в профессии. Благодаря «Конструктору будущего», созданному на платформе bvbinfo.ru, педагоги-навигаторы смогли смоделировать для ребят увлекательные путешествия в мир профессий с играми, интерактивными занятиями, вопросами и ответами, сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

В школе №9 города Кургана уроки по профориентации начинаются с просмотра видеоролика «Моя Россия», благодаря которому ребята узнают об основных профессиональных отраслях нашей страны, знакомятся с интересными фактами о России.

«Дальше ребят ждут ролики «Отрасли» и «Истории успеха», после чего они участвуют в интерактивных заданиях и пытаются угадать нужные компетенции для разных профессий. В завершение урока каждый отвечает на три главных вопроса: какая отрасль тебе показалась наиболее интересной и привлекательной, какой формат изучения отраслей и профессий тебе кажется наиболее интересным из предложенных? Что важнее в профессии?» - рассказала педагог-навигатор курганской школы №9 Юлия Бухтоярова.

Она отметила, что по итогам опроса самыми востребованными у ребят оказались профессии, связанные с медициной, безопасностью, креативными технологиями. А самым важным в профессии для них является талант.

По словам педагога-навигатора школы №23 города Кургана Анастасии Поповой, ее ученики во время урока познакомились с разными жизненными сценариями на примере героев-выпускников: «Считаю, что «Билет в будущее» - это уникальный шанс для каждого подростка найти свое призвание в жизни еще в школе. Проект помогает школьникам лучше узнать свои интересы, помогает раскрыть возможности, знакомит с профессиями».

В Кировской школе Мишкинского района профориентационные уроки помогли старшеклассникам узнать о профессиях будущего и погрузиться в вопросы самоопределения. А варгашинские ребята и ученики шадринской школы №8 с увлечением поиграли в профориентационные игры «Реальность-будущее», «Угадай, какая компетенция?», «Правда-вымысел» и выяснили, какими качествами должен обладать современный специалист, какие проекты реализуются в нашей стране для раскрытия профориентационных способностей каждого ребенка.

Отметим, что следующим этапом для профессионального самоопределения школьников станет онлайн-диагностика. Ребята пройдут тестирование на платформе проекта bvbinfo.ru, благодаря которому определят свои предпочтения в профессии и интересы.

Проект «Билет в будущее» реализуется во всех регионах страны в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России. Его федеральным оператором является Фонд Гуманитарных Проектов под руководством Ивана Есина.

Фото пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.

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