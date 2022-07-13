Тюменская клиника откроет филиал в Кургане

Многопрофильная клиника «Медико-санитарная часть «Нефтяник» из Тюмени планирует открыть в центре Кургана свой филиал. Инвестор планирует потратить на развитие не менее 40 миллионов рублей.

Часть этих средств будет компенсирована по программам господдержки, действующим в Курганской области: предпринимателю предоставят микрозайм под льготную ставку от 0,1% годовых и субсидию на покупку современного медицинского оборудования, чтобы покрыть часть расходов по договорам лизинга, сообщается в группе правительства области в соцсети «Вконтакте».

В настоящее время на территории нашего региона реализуется 557 проектов на сумму 77,6 млрд рублей, уточнили в пресс-службе главы региона. С начала 2022 года благодаря мерам поддержки, действующим в регионе, развивать свой бизнес на территории Курганской области решили 15 предпринимателей из других регионов.