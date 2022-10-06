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Тюменские учёные поделятся своими исследованиями в области перспектив нефтегазоносности Зауралья

Встреча пройдёт в Кургане.

6 октября, 2022 - 12:00

Библиотека имени А. К. Югова 12 октября приглашает читателей на встречу проекта «Наука ближе». Гостями Юговки станут авторы книг – сотрудники Тюменского индустриального университета.

Гости проекта презентуют монографии по географии, истории и перспективам нефтегазоносности Курганской области «Нефть и газ Курганского Зауралья: география и история поисков», «Нефть и газ Курганского Зауралья: прошлое, настоящее и будущее». Учёные поделятся своими исследованиями в области перспектив нефтегазоносности Зауралья.

Алексей Арсеньев, заместитель начальника отдела первичной геологической информации, эксперт Тюменского филиала Территориального фонда геологической информации по Уральскому федеральному округу и Дмитрий Леонтьев, кандидат технических наук, ассистент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Тюменского индустриального университета расскажут о том, почему в Курганской области нет нефтедобычи, и обсудят другие вопросы отрасли.

Встреча запланирована на 11:00 часов. Вход свободный.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

 

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6 октября, 2022 - 12:00

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