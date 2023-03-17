Тюменский журналист приятно удивился произошедшим в Кургане изменениям: светофоры, зелень, парки

Тюменский журналист Павел Красоткин любит путешествовать по разным городам и открывать для себя что-то новое, необычное. В очередной раз задумавшись, где побывать на выходных, он вспомнил о знакомых, проживающих в Кургане, и отправился в гости. Тем более что были в этой поездке свои бонусы: во-первых, не надо ничего платить за аренду квартиры или отеля, во-вторых, среди курганских друзей был разговорчивый гид, который мог провести небольшую экскурсию. Сел и поехал — затраты на бензин составили 1500 рублей. Сплошная экономия.

Последний раз Павел Красоткин был в Кургане лет семь назад. Тогда, по его словам, наш город произвел на него гнетущее впечатление, несмотря на яркое и солнечное лето.

«Люди ходят с хмурыми лицами, дороги ужасны, асфальта почти нет, движение по дорогам аналогично субботнему утру на Республики (одна из центральных улиц Тюмени. - Прим. ред.). Примерно такое же я ожидал увидеть и сейчас, но город меня приятно удивил», - пишет Павел. Однако все по порядку.

За время в пути тюменец проголодался и решил отправиться в центр в надежде найти какое-нибудь кафе.

«Получилось и сработало — за 190 рублей мне положили огромную тарелку супа. Такую порцию я видел только в Казани, во вьетнамском кафе», - не без удивления отмечает наш гость.

После сытного обеда журналист отправился со своим знакомым на небольшую экскурсию по центру города, пишет 72.ru. По дорогое он постоянно думал о том, как бы смотрелось то или иное место в Тюмени, сравнивал со своим городом.

Первое, что удивило Павла Красоткина, обилие зелени на улицах города, особенно елей. Они, по его словам, даже если солнце зашло за тучу, всё равно добавляют радости.

Второе — это отсутствие барьеров и ограждений, которые так любят в Тюмени.

«В Кургане люди спокойно переходят дорогу по светофорам, на пешеходниках, и никто даже не стремится перейти в неположенном месте», - пишет наш гость.

Приятно удивило нашего гостя и то, что в Кургане не обманывают с названиями улиц: если это площадь Ленина, то это действительно площадь. Ровный асфальт и самое главное — чистый.

«Городской сад и вправду сад, здесь много деревьев и небольшое праздничное настроение, созданное уличным музыкантом. Хоть парк и небольшой, но по нему хочется гулять, особенно в теплую весеннюю погоду», - пишет в своем дневнике Павел.

Понравился тюменскому журналисту Центральный парк культуры и отдыха с деревьями, аллеями, скамейками.

Удивило Павла благоустройство нашей набережной. По этому поводу он пишет в своих заметках:

«Набережная зимой — это набережная, без оград и препятствий. Как вечный тюменец я привык к закатанному в гранит пространству. Боже, а здесь нет бетона! Здесь другой вид — небольшая прогулочная зона, где нет ничего, кроме старых деревьев и немного заросшего Тобола. Это смотрится очень уютно, а летом еще, наверняка, и зелено».

Понравились нашему путешественнику и курганские светофоры. По его мнению, они намного современнее, чем в Тюмени: «Не знаю, сколько на это было потрачено денег, но видно их действительно лучше, если вспомнить, что несколько лет назад там были в основном старые, советские, которые при солнце вообще не разглядеть».

Подводя итоги своих наблюдений, Павел сообщает, что Курган его приятно удивил.

«Тюмени есть чему поучиться — и это опять же тема зелени, которой так не хватает в городе (Тюмени. – Прим. ред.). Ну и исторический центр смотрится в Кургане намного больше историческим, чем в городе на Туре. И светофоры, удивительные светофоры, когда на мачте установлен дублер — это крайне удобно».

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