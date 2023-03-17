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Тюменский журналист приятно удивился произошедшим в Кургане изменениям: светофоры, зелень, парки

Соседям есть чему у нас поучиться.

17 марта, 2023 - 13:30

Тюменский журналист Павел Красоткин любит путешествовать по разным городам и открывать для себя что-то новое, необычное. В очередной раз задумавшись, где побывать на выходных, он вспомнил о знакомых, проживающих в Кургане, и отправился в гости. Тем более что были в этой поездке свои бонусы: во-первых, не надо ничего платить за аренду квартиры или отеля, во-вторых, среди курганских друзей был разговорчивый гид, который мог провести небольшую экскурсию. Сел и поехал — затраты на бензин составили 1500 рублей. Сплошная экономия.

Последний раз Павел Красоткин был в Кургане лет семь назад. Тогда, по его словам, наш город произвел на него гнетущее впечатление, несмотря на яркое и солнечное лето.

«Люди ходят с хмурыми лицами, дороги ужасны, асфальта почти нет, движение по дорогам аналогично субботнему утру на Республики (одна из центральных улиц Тюмени. - Прим. ред.). Примерно такое же я ожидал увидеть и сейчас, но город меня приятно удивил», - пишет Павел. Однако все по порядку.

За время в пути тюменец проголодался и решил отправиться в центр в надежде найти какое-нибудь кафе.

«Получилось и сработало — за 190 рублей мне положили огромную тарелку супа. Такую порцию я видел только в Казани, во вьетнамском кафе», - не без удивления отмечает наш гость.

После сытного обеда журналист отправился со своим знакомым на небольшую экскурсию по центру города, пишет 72.ru. По дорогое он постоянно думал о том, как бы смотрелось то или иное место в Тюмени, сравнивал со своим городом.

Первое, что удивило Павла Красоткинаобилие зелени на улицах города, особенно елей. Они, по его словам, даже если солнце зашло за тучу, всё равно добавляют радости.

Второе — это отсутствие барьеров и ограждений, которые так любят в Тюмени.

«В Кургане люди спокойно переходят дорогу по светофорам, на пешеходниках, и никто даже не стремится перейти в неположенном месте», - пишет наш гость.

Приятно удивило нашего гостя и то, что в Кургане не обманывают с названиями улиц: если это площадь Ленина, то это действительно площадь. Ровный асфальт и самое главное — чистый.

«Городской сад и вправду сад, здесь много деревьев и небольшое праздничное настроение, созданное уличным музыкантом. Хоть парк и небольшой, но по нему хочется гулять, особенно в теплую весеннюю погоду», - пишет в своем дневнике Павел.

Понравился тюменскому журналисту Центральный парк культуры и отдыха с деревьями, аллеями, скамейками.

Удивило Павла благоустройство нашей набережной. По этому поводу он пишет в своих заметках:

«Набережная зимой — это набережная, без оград и препятствий. Как вечный тюменец я привык к закатанному в гранит пространству. Боже, а здесь нет бетона! Здесь другой вид — небольшая прогулочная зона, где нет ничего, кроме старых деревьев и немного заросшего Тобола. Это смотрится очень уютно, а летом еще, наверняка, и зелено».

Понравились нашему путешественнику и курганские светофоры. По его мнению, они намного современнее, чем в Тюмени: «Не знаю, сколько на это было потрачено денег, но видно их действительно лучше, если вспомнить, что несколько лет назад там были в основном старые, советские, которые при солнце вообще не разглядеть».

Подводя итоги своих наблюдений, Павел сообщает, что Курган его приятно удивил.

«Тюмени есть чему поучиться — и это опять же тема зелени, которой так не хватает в городе (Тюмени. – Прим. ред.). Ну и исторический центр смотрится в Кургане намного больше историческим, чем в городе на Туре. И светофоры, удивительные светофоры, когда на мачте установлен дублер — это крайне удобно».

 

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17 марта, 2023 - 13:30

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