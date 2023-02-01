У 55% курганцев на работе у начальства есть любимчики

Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил курганцев в возрасте 25-55 лет о том, есть ли у начальников фавориты и любимчики, и получил 55% положительных ответов.

Сотрудники организаций также рассказали, каким образом чаще всего выражается особое отношение начальства к любимчикам:

- начальник более мягок и уважителен в общении — 73%

- чаще прислушивается к мнению — 64%, позволяет придерживаться более гибкого графика, приходить и уходить с работы произвольно — 43%

- за проступки и невыполнение обязанностей наказывает мягче или не наказывает совсем — 34%

- отдает любимчикам лучшие заказы и клиентов — 18%.

Кроме того, 67% заявляют, что фавориты продвигаются по карьерной лестнице быстрее, чем остальные члены команды, а 34% говорят, что любимчики получают денежные премии чаще других.

Более 60 процентов курганцев считают, что фаворитизм однозначно ухудшает отношения в коллективе, портит общую атмосферу и лишает команду мотивации, а 30% хотели бы сменить работу из-за фаворитизма в коллективе.