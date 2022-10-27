У больницы Красного Креста появилась возможность более чётко ставить диагнозы и выхаживать малышей

В Курганской областной детской больнице обновили медицинское оборудование. Здесь появились эндеоэдоскопическая система и инкубатор для интенсивной терапии новорождённых.

Новые перспективы массовой диагностики открывает для врачей новейшая видео эндоскопическая система. Видео эндоскопы высокого разрешения обеспечивают высочайший уровень чёткости изображения, что очень важно для постановки верного диагноза. Оборудование позволит на ранних стадиях выявлять различные заболевания, в том числе онкологические новообразования, и своевременно начать лечение.

В отделение реанимации детской больницы приобрели инкубатор для интенсивной терапии новорождённых. Это первый инкубатор российского производства, соответствующий лучшим мировым образцам. Он предназначен для выхаживания и стабилизации состояния новорождённых детей с экстремально низкой массой тела до 1000 грамм.

Модернизация учреждений здравоохранения региона и оснащение их новым оборудованием проводится по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Начиная с 2019 года, Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста получила магнитно-резонансный томограф, аппараты искусственной вентиляции лёгких, наркозный аппарат, диагностическое лабораторное оборудование, концентраторы кислорода, ЛОР-комбайн, прикроватные мониторы и другое современное оборудование. На эти цели было направлено более 120 миллионов рублей.

Фото Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста.

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