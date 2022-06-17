У команды Вадима Шумкова появился дополнительный стимул двигаться дальше

Президент Владимир Владимирович Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2022 особо отметил успехи Курганской области как региона с самым большим рывком в национальном инвестиционном рейтинге.

«Уверен, что для всей команды региона, которая под руководством губернатора Вадима Михайловича Шумкова решает задачи по социально-экономическому развитию, это дополнительный стимул двигаться дальше. Это большая командная работа, которую мы будем продолжать, вместе с коллегами из бизнес-сообщества запуская новые инвестпроекты, создавая новые рабочие места, повышая качество жизни населения Курганской области», - отметил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

«Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, которое ведёт Агентство стратегических инициатив <…> Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область – рост на 36 позиций<…>», - отметил Владимир Путин на пленарном заседании форума.