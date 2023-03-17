У курганца изъяли более 150 граммов каннабиса

Накануне вечером внимание сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы привлек гражданин, разыскивающий что-то в лесном массиве вблизи областного центра.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у 30-летнего жителя города каннабис массой более 150 граммов. Растительный наркотик злоумышленник хранил для личного употребления без цели сбыта.

Следственными органами отдела МВД России «Кетовский» возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что нарушитель может провести за решёткой до десяти лет. На время следствия фигурант будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Ранее он был судим за другие преступления.

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