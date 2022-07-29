У Курганмашзавода одна из лучших в регионе практик наставничества

ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) заняло второе место в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества Курганской области – 2022», проходившего в рамках национального проекта «Производительность труда».

Заводская практика адаптационного наставничества для молодых специалистов и учеников, получающих профессию на Курганмашзаводе, в новом формате начала реализовываться бюро кадровой политики в прошлом году.

К моменту проведения регионального этапа конкурса адаптацию в подразделениях предприятия прошли 49 учеников и новых работников предприятия. К заслугам проекта можно отнести радикальное снижение текучки в адаптационный период, возросшую на 25% скорость обучения, повышение удовлетворенности новых работников.

Наставниками по адаптации становятся работники подразделений Курганмашзавода, которые прошли специальное обучение. Все они по результатам работы получают материальное вознаграждение, а в перспективе могут войти в кадровый резерв управленческих кадров предприятия.

На фото: Владимир АРХИПОВ, зам. губернатора Курганской области по экономической политике, вручает диплом победителя Веронике ШЕВЧУК, начальнику отдела кадрового делопроизводства Курганмашзавода.

По информации пресс-службы ПАО «Курганмашзавод».

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