У курганских кондукторов и водителей городских автобусов будет единая униформа

Курганская швейная фабрика начала производство жилетов для водителей и кондукторов общественного транспорта областного центра.

Система общественного транспорта Кургана с начала года находится на этапе перехода на регулируемый тариф перевозок пассажиров (тариф, который устанавливает администрация, при этом разницу между стоимостью проезда и реальной стоимостью затрат на перевозки компенсирует администрация). Конечной целью городские власти ставят для себя выполнение ряда задач.

«Первое - понятные маршруты. Второе – обновление автобусного парка наших перевозчиков, В течение этого года на улицах города появится более 60 новых комфортабельных автобусов. В основном это будет средний и большой класс», - сообщил «Новому миру» директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков.

Ещё одна задача - улучшение культуры и качества обслуживания. Здесь свою роль может сыграть единая для экипажей униформа. Предполагается, что опрятный внешний вид дисциплинирует отношения.

«По условиям контракта с перевозчиками экипажи автобусов должны быть в брендированной униформе. Экипажи, одетые в едином стиле, появятся уже в конце марта – начале апреля», - отметил Андрей Плешков.

Заказ выполняет Курганская швейная фабрика. На каждом жителе цветная вышивка на двух передних полочках и на спине. Вышивку логотипов выполняют на машине - полуавтомате. В программу заложено 8 цветов. Соответственно столько разноцветных нитей требуется для изготовления каждого логотипа. При вышивании нити меняются в связи с заданной программой. Весь процесс занимает порядка 30 – 40 минут на один жилет.

«По пошиву ткань вполне нормальная. Мы пошили образцы. Их протестировали. Как говорят заказчики, униформа будет немаркой и долго носиться», - говорит технолог Курганской швейной фабрики Наталья Калашникова.

Все изделия шьются по размеру и росту. Их заранее измеряли у каждого сотрудника транспортных предприятий – перевозчиков, и предоставляли эту информацию при заказе.

«Все перевозчики, которые выиграли конкурс по регулируемому тарифу, а это 4 компании, входят в наш Союз, поэтому всё, что касается выполнения контракта, мы делаем сообща. На выполнение заказа по пошиву униформы перевозчиками будет затрачено порядка полумиллиона рублей. Всего планируем пошить более 2 тысяч комплектов», - растолковал председатель Союза транспортников Курганской области Игорь Кимаковский.

Первая партия – более 400 изделий. Жилеты из плотной ткани – это зимне – весенний вариант. На лето для кондукторов предусмотрена облегчённая жилетка, а для водителей футболка. Как заверил заказчик, у каждого экипажа будет сменный экземпляр униформы.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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