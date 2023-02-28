У курганских мужчин остался последний день для предзаказа цветов к женскому дню со скидкой

В Кургане с 1 марта подорожают цветы. Не в два раза, конечно, а всего на 10-20%.

К Международному женскому дню лучше подготовиться заранее – сделать предзаказ. Получится экономично и, что тоже очень важно, не придётся стоять очередь за букетами для любимых женщин, заглядывать в каждый магазин в поисках нужных цветов.

Как рассказала нам руководитель одного из местных цветочных магазинов Анастасия Лоскутова, спросом в праздник 8 марта пользуются весенние цветы: тюльпаны, ирисы, гиацинты, гипсофилы. Также курганцы покупают для своих коллег, мам, сестёр, жён и подруг розы. Просто некоторые их очень любят! Спросом пользуются монобукеты, сборные букеты, композиции в корзинках. «В корзиночках очень удобно дарить – не нужно искать вазу. Если вручаете цветы где-то на мероприятии, в кафе, их сохранность и стойкость увеличиваются в разы», - пояснила Анастасия.

В нашем городе сейчас популярны композиции из гипсофилы. «Это самые стойкие цветы, которые будут радовать год, а то и больше. Они даже и не поменяют свой первоначальный вид, уходят в сухоцвет», - отметила хозяйка магазина цветов.

Тюльпаны и ирисы, к примеру, ещё сегодня можно купить или заказать по 70 рублей. С завтрашнего дня стоить они будут уже примерно 90 рублей.

За букет в шляпной коробочке отдать придётся более двух тысяч. Покупатель может ограничить сумму, выбрать цветовую гамму, флористы пофантазируют и красиво оформят подарок.

Розы премиум-класса «Эквадор» с хорошим бутоном, шикарной листвой, на толстой ножке будут стоить около 200 рублей.

Если решите отдать предпочтение гиацинтам, то будьте готовы заплатить 120 рублей за штуку.

Екатерина Черепанова.