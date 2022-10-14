У курганских производителей питания появился шанс выйти со своей продукцией на экспорт

Обучающий вебинар для курганских предпринимателей, на котором расскажут об эффективных инструментах продвижения продуктов питания на экспорт, состоится в режиме видеоконференции 19 октября, трансляция которой начнётся в 12:00.

Реализует проект по созданию дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания за рубежом Российский экспортный центр (РЭЦ). В регионе местным оператором РЭЦ является Инвестиционное агентство.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Курганской области Анастасии Бабушкиной, будет создана инфраструктура, которая позволит не только обозначать присутствие российских производителей за рубежом, но и осуществлять взаимодействие с партнерами.

«Продукцию можно будет увидеть и продегустировать. В павильоне с потенциальным покупателям можно будет наладить b2b-контакты (бизнес-модель, при которой одна компания продаёт продукцию другим компаниям – ред.) и повысить узнаваемость компании среди иностранных покупателей», - пояснила руководитель ЦПЭ.

При размещении продукции в павильонах Курганские предприниматели могут получить, преимущества. Например, инфраструктура павильонов, под которой подразумеваются площадки, оборудование, содержание павильона, стенды и все остальное, что имеет к этому отношение, станет бесплатной. РЭЦ в свою очередь предлагает продвижение и маркетинговую поддержку павильонов, а также помощь в поиске потенциальных покупателей продукции со стороны РЭЦ, в проведении промо-акций.

В то же время, компании, размещающие продукцию в павильоне, понесут траты на логистику и за импортную очистку товара.

Фото департамента АПК Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.