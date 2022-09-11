У Курганской области есть потенциал для развития внутреннего туризма

Развитие внутреннего туризма в современных условиях выходит для России на первый план, тем более, что у страны есть для этого колоссальный потенциал. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета.

«Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, у каждого региона — свои, уникальные преимущества», — отметил он.

Поэтому, продолжил глава государства, внимание нужно уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем регионам, которые еще только «осваивают, поднимают индустрию туризма наверх».

«Известно, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Она отличается огромным мультипликативным эффектом», — констатировал он.

«Курганская область активно развивает внутренний туризм. Предприниматели и организации, которые уже имеют свой бизнес, несвязанный с туризмом, начинают вкладывать деньги в инфраструктуру, в строительство туристических объектов. Необходимо позиционировать нашу область на крупных форумах, которые проходят в соседних городах-миллионниках, т.к. это наши потенциальные туристы. Заинтересовать их не только красивыми картинками, но и интересным подходом к турам по Курганской области, — отметила член Совета Общественной палаты Курганской области, руководитель Ассоциации туризма Курганской области Наталья Краснова.

Путин привел оценки, согласно которым туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. По оценкам Ростуризма, российская туристическая отрасль обеспечивает 10 млн рабочих мест, при этом число занятых может расти на 10-15% в год.