У мобилизованных курганцев нет проблем с получением «кредитных каникул»

У мобилизованных жителей Курганской области и членов их семей нет проблем с получением «кредитных каникул». Об этом сегодня, 18 октября, на «круглом столе», который прошел в областном военном комиссариате и был посвящен финансовым аспектам частичной мобилизации, заявил управляющий Отделением Курган Банка России Евгений Немчинов.

- Центральный банк контролирует деятельность банков и микрокредитных организаций, в том числе в части предоставления ими «кредитных каникул» мобилизованным гражданам и членам их семей. По нашим сведениям, в курганские банки поступает по 2-3 подобных обращения в день. Вопросы решаются оперативно. Отказов в предоставлении «кредитных каникул» нет, - сообщил Евгений Немчинов.

Банк России разработал памятку о «кредитных каникулах»: что это такое, кто имеет на них право и что нужно сделать для того, чтобы эти каникулы оформить. Аналогичные памятки, по словам Евгения Немчинова, разработаны банками и микрокредитными организациями, действующими на территории Курганской области. Они размещены на сайтах данных организаций и доступны всем интересующимся.

Также детали предоставления «кредитных каникул» можно узнать в Интернет-приемной Банка России cbr.ru/reception. Помимо этого у ЦБ постоянно действует единая «горячая телефонная линия»: 8-800-300-30-00 (звонок бесплатный).

С вопросами о получении «кредитных каникул» мобилизованные и члены их семей помимо прочего могут обратиться в Отделение Курган Банка России по телефонам: (3522) 495-167, 495-124.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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