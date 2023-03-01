У педагогов Курганской области появятся новые возможности

В 2023 году педагоги профессиональных образовательных организаций смогут пройти обучение в ресурсном учебно-методическом центре среднего профессионального образования по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданном на базе Курганского педагогического колледжа

В 2022 году колледж успешно прошёл конкурсный отбор на предоставление Гранта Министерства просвещения Российской Федерации, направленного на повышение квалификации педагогических работников по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

Специалистами ресурсного учебно-методического центра разработано 5 дополнительных профессиональных программ, которые помогут слушателям курсов повышения квалификации получить актуальные знания и навыки, стать более компетентными в вопросах обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В процессе обучения педагоги узнают, как организовать условия необходимые для обучения студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, познакомятся с современными формами профориентационной работы, получат навыки использования специальных технических и реабилитационных средств для обучения инвалидов.

Средства гранта в размере 4 млн рублей будут направлены на оборудование учебного кабинета, закупку специального учебного и реабилитационного оборудования, проведение курсов повышения квалификации. Обучение пройдут 200 педагогов из профессиональных образовательных организаций Курганской и Свердловской области.

Для справки. С 2010 года колледж предлагает обучение по дополнительным профессиональным программам, способствующим формированию профессиональных компетенций педагогов по приоритетным направлениям развития образования.

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