У сенатора Сергея Муратова появилось больше возможностей лоббировать интересы Курганской области

- Назначение курганского сенатора Сергея Муратова зампредом комитета Совфеда фактически означает его окончательное укрепление в политическом бомонде и усиливает лоббистские возможности, - отметил в своем телеграм-канале политэксперт Александр Тетерин.

С точки зрения лоббирования интересов региона, как считает политэксперт, интегрированность сенатора в команду губернатора и его новый статус дают возможности во взаимодействии с региональной властью более масштабно решать задачи, направленные на экономическое и социальное развитие региона.

По словам Александра Тетерина, растущий политический вес курганского сенатора вкупе с его серьезной вовлеченностью во внутреннюю повестку и конкретным участием в реализации в Курганской области масштабных инфраструктурных, социальных и кадровых проектов способен стать стабилизирующим и мотивирующим фактором для представителей реального сектора, также участвующего в инфраструктурном развитии региона.

Тетерин полагает, что для самого Муратова новая должность в комитете, являющимся ключевым в СФ в текущей ситуации, – возможность на государственном уровне применить свой серьезный опыт и знания в оборонной отрасли. И как следствие, возможность системно работать на развитие оборонно-промышленного комплекса, в том числе, и родного региона, что опять же в плюс местной экономике.

«В целом статус зампреда комитета уже через 2 года после начала работы в СФ – большая ответственность и во многом оценка потенциала курганского представителя в верхней палате со стороны федерального центра. Одновременно - подтверждение правильности решения, принятого регионом два года назад», - подытожил Александр Тетерин.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.