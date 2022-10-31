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У Станислава Носкова новая должность

В правительстве Курганской области кадровые изменения.

31 октября, 2022 - 18:15

Станислав Носков назначен исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области.

Ранее Станислав Носков он возглавлял департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

В пресс-службе главы региона уточнили, что с ноября исполнение обязанностей директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области возложено на Олега Поршакова, ранее работавшего в должности первого заместителя директора данного ведомства.

 

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31 октября, 2022 - 18:15

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