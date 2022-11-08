У зауральцев осталось менее двух месяцев на уплату налогов за машины и дачи

Уплатить имущественные налоги граждане должны до 1 декабря. Об этом администрация города Кургана и Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области напоминают собственникам земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, транспортных средств.

Заплатить налоги можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ», личный кабинет налогоплательщика и с помощью сервиса «Уплата налогов» на сайте Федеральной налоговой службы, в банках и почтовых отделениях.

Также внести единый налоговый платеж можно на сайте nalog.ru с помощью сервиса «Уплата налогов». Единый налоговый платеж позволяет перечислить налоги авансом, не дожидаясь налогового уведомления. Это аналог электронного кошелька, который позволяет уплатить налоги в режиме онлайн, можно внести любые суммы в течение года, не переживая в дальнейшем об исполнении своих налоговых обязательств.

Напомним, в 2022 году при исчислении налога на имущество физических лиц за 2021 год использован понижающий коэффициент 0,4.

Некоторые категории граждан имеют право на федеральные льготы по налогу на имущество и земельному налогу. Подробнее узнать о льготах по всем имущественным налогам можно на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах». Следует отметить, что пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и владельцы хозяйственных построек площадью до 50 квадратных метров могут не обращаться в налоговые органы по этому вопросу: их льготы учитываются автоматически с учетом тех данных, которые налоговая получает из Пенсионного фонда, Росреестра, органов соцзащиты и других ведомств. Если налогоплательщик относится к льготной категории граждан, но льготы учтены не были, то в этом случае целесообразно самостоятельно заявить о них. Направить заявление можно через личный кабинет, письмом или придя в налоговую инспекцию лично.

Если граждане не заплатят налоги в срок, то каждый день им будет начисляться пеня – в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый должник может столкнуться с целым рядом ограничений – «замороженные» банковские счета, арестованное имущество или отказ в выезде за границу, сообщили в пресс-службе администрации города. Также ФНС может взыскать налог через суд, и в этом случае помимо пеней придется заплатить исполнительский сбор.

Фото с сайта nalog.gov.ru.