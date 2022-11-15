У зауральских призывников праздник

Всероссийский день призывника ежегодно отмечается 15 ноября.

Осенний призыв стартовал 1 ноября. Осенью на военную службу отправятся более тысячи зауральских парней.Если говорить о всей стране, то цифраприближается к 120 тысячам человек.

«Призыв граждан на военную службу не связан с проведением специальной операции, так как для участия в ней направляются только военнослужащие по контракту, - сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.– Военнослужащие по призыву проходить военную службу в новых субъектах Российской Федерации не будут».

Значительной части наших земляков предстоит служба в частях сухопутных войск, ВДВ, воздушно-космических сил, ракетных частях стратегического назначения, национальной гвардии. Часть призывников отправятся в учебные части для получения военной специальности. География мест службы – от Калининграда до Владивостока.

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