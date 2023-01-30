У жителей Курганской области появился шанс выиграть годовой запас пельменей

День пельменя состоится 11 февраля в Лесниках.

Гостей ждут веселые состязания по лепке пельменей для всей семьи, дегустация пельменей ручной работы, спортивные пельменные забавы, вкусные квесты, конкурс пельменных частушек. И, конечно, главный приз - розыгрыш годового запаса пельменей.

Для участников мероприятия будет работать фудкорт с пельменями, шашлыками и вкусными согревающими напитками. Начало в 13 часов. Вход свободный.

Пельмени — блюдо, распространённое в традиционной кухне народов Северной Евразии: русской, удмуртской, коми и некоторых других финно-угорских народов. Блюдо представляет собой термически обработанные изделия из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или рыбы. Это блюдо считается сердцем русской кухни.

Русское слово «пельмени» является заимствованием из пермских языков: коми и удмуртского. Дословный перевод слова «пельмень» - «хлебное ухо». Форма слова образовалась под влиянием северорусского наречия, через которое слово попало в литературный язык.

Пельмени пришли в русскую кухню с Урала в конце XIV — начале XV веков. В традиционной культуре они не были обрядовым блюдом и готовились по праздникам — при встрече гостей и в заговенье.

Фото с сайта freepik.com

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