Учащиеся из ЛНР побывали на фестивале «Русское поле» в Кургане

Ученики лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» из Луганска, приехавшие в шадринский оздоровительный лагерь «Салют», побывали на фестивале «Русское поле» в Кургане.

Стать гостями фестиваля и присоединиться к празднованию Дня России ребят пригласил губернатор Вадим Шумков, когда вместе с волонтерами встречал их на железнодорожном вокзале.

Сотрудники Дома-музея В.К. Кюхельбекера провели для детей экскурсию. Ребята прошлись по улице Советской, заглянули в музей истории города Кургана, познакомились с храмом Богоявления Господня в излучине реки Тобол при пересечении улиц Красина и Климова. Конечная точка маршрута – Свято-Троицкий собор и главная площадка фестиваля – Троицкая площадь.

– Сегодня мы увидели вживую красоты вашего города! Поразила ваша прекрасная набережная. Так много людей, так много разных палаток с интересными сувенирами, вкусностями, которые просто так не встретишь. Мы попробовали шашлык, разные виды колбас и сыров, пряников. Нам очень понравилось, – поделился впечатлениями Никита Стрельник.

– Я даже представить себе не мог, что будет так классно! Мы прошли по торговым лавкам, по палаткам, представляющим другие страны. Зашли в украинскую палатку, поговорили с дедушкой, который признался, что очень сильно ждал встречи с нами, – удивился еще один юный гость из Луганска Дмитрий Алексеенко.

Ребята посетили также своих «коллег» – Курганский техникум сервиса и технологий, где их ждал вкусный обед и увлекательная экскурсия по мастерским учебного заведения. А завершилась поездка в Курган популярной у молодежи игрой в боулинг.

По материалам пресс-службы губернатора Курганской области.

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