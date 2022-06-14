Учащиеся КТК впечатлили жюри студвесны мастерством жонглирования гирями

Студенты Курганского технологического колледжа имени Героя Советского Союза Анфиногенова стали победителями ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Их отметили в номинации «Оригинальный жанр».

«Русские силачи» из КТК продемонстрировали виртуозное мастерство жонглирования гирями, сообщили в пресс-службе губернатора.

Лауреатами фестиваля стали 336 финалистов по девяти творческим направлениям. Всего же на финал в столицу Южного Урала съехались 2000 учащихся из 70 регионов нашей страны.

В пресс-службе департамента образования и науки отметили, что Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» - это совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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